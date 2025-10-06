Общество

Экс-лидеру псковского отделения ЛДПР Сергею Макарченко присвоено очередное воинское звание

Экс-лидер Псковского регионального отделения ЛДПР, бывший депутат Псковского областного Собрания, экс-руководитель регионального Фонда капитального ремонта Сергей Макарченко получил звание лейтенанта. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал координатор регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.

На фото: Сергей Макарченко

«Сергей Макарченко из ЛДПР вышел и не является членом. Сергей Макарченко — это человек, который уже второй раз подписал контракт на СВО и сейчас находится на новых территориях. Более того, хотел бы поздравить его со званием лейтенанта. Если он вернется в партию — это будет здорово», - отметил Антон Минаков.

Напомним, ранее Сергей Макарченко уехал работать в Ставропольский край, потому что получил соответствующее предложение. Он возглавил Комсомольский территориальный отдел администрации Кировского городского округа Ставропольского края.