Общество

Псковскую область снова накроет туман

Густой туман ожидается на территории Псковской области 8 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

От Псковского ЦГМС — филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» вновь поступило предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении.

Ночью и утром 9 октября 2025 года местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее.

Рекомендации для населения при тумане:

При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством, отметили в МЧС.

Важно учитывать, что туман скрадывает расстояние – целесообразно увеличить обычную дистанцию. Во всех случаях скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде. При выборе скорости необходимо исходить из возможности остановки автомобиля в пределах видимости.

Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номера: 112 или 101.