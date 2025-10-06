Общество

В Пушкиногорском районе объявлен осенний месячник по благоустройству

В Пушкиногорском районе объявлен осенний месячник по благоустройству с 6 октября по 10 ноября. Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Оксаны Филипповой

«Осень радует нас не только золотом и багрянцем листвы, но и требует её уборки. Это традиционное время наведения порядка на прилегающих территориях», — написала руководитель муниципалитета в своём посте.

Оксана Филиппова обратилась ко всем жителям, руководителям организаций любых форм собственности, индивидуальным предпринимателям и управляющим компаниям с просьбой принять активное участие в уборке закрепленных за ними территорий.

Дату и место проведения общерайонного субботника назовут позже.