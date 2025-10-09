Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
развивающие секции для детей
вишневый сквер
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
вкусно и полезно плавленый сыр
Женская церемония в бане «Гельдт»
От яблока до яблони
О новый местах для туристов
Как устроить свидание мечты?
Развитие Силово-Медведево
Вакансии Россети
нацпроект меняет учреждения культуры
Города для людей
 
 
 
ещё Общество 09.10.2025 14:010 «Дневной дозор»: Нужны ли детские и юношеские организации современным школьникам? 10.10.2025 07:300 Всемирный день психического здоровья празднуют 10 октября 09.10.2025 22:000 Принципы работы пирамиды правильного питания раскрыла нутрициолог 09.10.2025 21:310 Посещение Музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области временно ограничат 09.10.2025 21:200 Круглый стол провели псковские курсанты в День воинской славы России 09.10.2025 21:000 Псковские организации могут пройти опрос об антикоррупционных процедурах
 
 
 
Самое популярное 07.10.2025 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела 03.10.2025 11:261 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 06.10.2025 18:016 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой 07.10.2025 09:150 По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен 07.10.2025 17:570 В Пскове может смениться начальник УГХ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Всемирный день психического здоровья празднуют 10 октября

10.10.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

Всемирный день психического здоровья отмечается в мире с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья , с целью повышения информированности населения в отношении проблем психического здоровья и способов его укрепления, а также профилактики и лечения психических расстройств.

Изображение: Шедеврум

К этому Дню, отмечаемому ежегодно 10 октября, издаются тематические журналы международных психиатрических организаций, рассылаются обращения в правительственные структуры и органы здравоохранения, призывающие принять участие в международном движении.

Психическое здоровье является неотъемлемой частью и важнейшим компонентом здоровья. Оно определяется как состояние благополучия, при котором каждый человек может реализовать свои способности и собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать и вносить вклад в жизнь своего сообщества. В этом позитивном смысле психическое здоровье является основой благополучия каждого человека и эффективного функционирования всего сообщества.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что почти 1 миллиард человек в мире страдают психическими расстройствами, ежегодно 3 миллиона человек умирают в результате злоупотребления алкоголем, и каждые 40 секунд один человек кончает жизнь самоубийством.

Самое распространенное психическое заболевание — депрессия. По данным ВОЗ, в настоящее время она занимает первое место среди заболеваний по длительности нетрудоспособности в году. Еще одним негативным фактором для психического здоровья населения стала пандемия COVID-19, нарушившая привычную жизнь миллиардов людей в мире.

В западных странах каждый седьмой человек является либо параноиком/шизофреником, либо подвержен депрессиям и алкоголизму, что нередко заканчивается совершением преступлений или суицидами. Причем, большинство людей, страдающих от психических расстройств, не имеют доступа к необходимому им лечению. К тому же психические расстройства — факторы риска развития других болезней (ВИЧ, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и др.), а также нанесения непреднамеренных и преднамеренных травм.

Поэтому одной из главных задач Всемирного дня психического здоровья является сокращение распространенности депрессивных расстройств, шизофрении, болезни Альцгеймера, наркотической зависимости, эпилепсии, умственной отсталости.

Росту заболеваемости способствуют информационные перегрузки, политические и экономические катаклизмы в мире, а предвестниками заболеваний являются стрессы.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?
В опросе приняло участие 149 человек
10.10.2025, 07:300 Всемирный день психического здоровья празднуют 10 октября 10.10.2025, 07:000 19-летие отмечает социальная сеть «ВКонтакте» 10 октября 09.10.2025, 22:000 Принципы работы пирамиды правильного питания раскрыла нутрициолог 09.10.2025, 21:550 Момент аварии на Октябрьской площади в Пскове попал на видео
09.10.2025, 21:410 ДТП произошло на Октябрьской площади в Пскове 09.10.2025, 21:400 На Северном обходе Пскова устанавливают первые в регионе защитные ограждения 09.10.2025, 21:310 Посещение Музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области временно ограничат 09.10.2025, 21:200 Круглый стол провели псковские курсанты в День воинской славы России
09.10.2025, 21:000 Псковские организации могут пройти опрос об антикоррупционных процедурах 09.10.2025, 20:420 Передвижная выставка «Придумано и сделано в России» откроется в Изборске завтра 09.10.2025, 20:230 Представителей Псковской области приглашают на конкурсы школьных библиотекарей 09.10.2025, 20:000 На федеральной трассе А-122 в Псковской области начинается подготовка к капремонту моста через реку Смердель
09.10.2025, 19:370 ИТ-холдинг Т1: Без ИИ новые уровни производительности в нефтегазе недостижимы 09.10.2025, 19:300 Женская церемония «Девичьи вечёрки» состоится в псковской бане «Гельдт» 15 ноября 09.10.2025, 19:270 С начала года более 2 тысяч новых домовладений Псковской области подключены к газу в рамках догазификации 09.10.2025, 18:400 Новый выпуск проекта «Пастырь. Защитники Отечества» будет посвящен Николаю Псковскому
09.10.2025, 18:200 Учения по ликвидации разлива топлива на железной дороге провели в Псковской области 09.10.2025, 18:000 «Сообразим на троих»: Уйдет ли правительство в отставку и нужны ли россиянам длинные новогодние каникулы? ВИДЕО 09.10.2025, 17:530 Масштабировать модель псковского Социального городка предложили парламентарии Северо-Запада 09.10.2025, 17:510 Фестиваль клюквы состоится на площадке у Пыталовского ДК 11 октября
09.10.2025, 17:480 Образ Наталии Соколовой вызвал фурор на презентации народных костюмов субъектов РФ  09.10.2025, 17:450 До +13 градусов и облачную погоду прогнозируют в Псковской области 10 октября 09.10.2025, 17:450 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 9 октября 09.10.2025, 17:450 Псковичам рассказали, что делать, если не поступило налоговое уведомление
09.10.2025, 17:330 Партию просроченных сухарей изъял из продажи псковский Роспотребнадзор 09.10.2025, 17:310 Юные теннисисты Псковской области поборются за кубки и медали в субботу 09.10.2025, 17:300 Армен Мнацаканян: Агродиктант – шаг к пониманию жизни 09.10.2025, 17:190 Великолукский прокурор направил в суд дело о сбыте более 2 кг наркотиков
09.10.2025, 17:190 «Гайд-парк»: Виктор Остренко об итогах заседания комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму. ВИДЕО 09.10.2025, 17:090 «Ростелеком» представил портрет пользователя домашнего интернета 09.10.2025, 17:010 Импортозамещение: наконец-то свое или принудительная лояльность? 09.10.2025, 17:000 В Псковской области призывная кампания переходит в цифровой формат
09.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 9 октября 09.10.2025, 16:510 В Генпрокуратуре сформируют отдел по надзору за соблюдением прав бойцов СВО 09.10.2025, 16:370 Новые объекты газификации и догазификации в 25 регионах РФ запущены в работу 09.10.2025, 16:350 Завершён капремонт дороги в себежских деревнях Сутоки и Лопатово
09.10.2025, 16:250 МТС приглашает псковских студентов принять участие в стипендиальной программе «Система» 09.10.2025, 16:230 «Беседка»: Как попасть в топ-20 конкурса «Мисс Россия»? 09.10.2025, 16:140 Управляйка Сосновского 09.10.2025, 16:140 Для появления культуры раздельного сбора ТКО нужно создать условия — Александр Братчиков
09.10.2025, 16:110 Федеральная программа «Серебряный старт» начала работать в псковском центре «Мой бизнес» 09.10.2025, 16:040 Дружинник спас жизнь пострадавшему в серьезном ДТП на трассе Печки – Новоизборск 09.10.2025, 15:560 Минцифры предупреждает о фейке об отключении интернета в РФ 09.10.2025, 15:540 Псковская делегация представляет «Моглино» на международной форум-выставке в Минеральных Водах
09.10.2025, 15:470 Умер исполнитель хита «Молодая» Ефрем Амирамов 09.10.2025, 15:400 Псковские профсоюзы помогут провести агродиктант 09.10.2025, 15:330 Сроки налогового эксперимента для самозанятых менять не планируется — кабмин 09.10.2025, 15:160 Города для людей
09.10.2025, 15:120 Псковичей ждет концерт «Песни сердца» с участием народного ансамбля «Россия» 09.10.2025, 15:040 МегаФон открыл в Петербурге новый дата-центр на импортозамещённом оборудовании 09.10.2025, 14:570 В Пскове четверых «новых» граждан России доставили в военкомат 09.10.2025, 14:460 Микроавтобус и легковой автомобиль столкнулись на Четырёх углах в Пскове
09.10.2025, 14:450 Житель Франции пытался нелегально ввезти в Псковскую область фигурки животных и людей 09.10.2025, 14:380 Депутаты десяти регионов Северо-Запада встретились в Пскове для обсуждения социальных вопросов 09.10.2025, 14:210 Погружение в мир корейского бизнес-искусства: в Пскове прошла лекция о концепции «нунчи» 09.10.2025, 14:120 Нобелевская премия по литературе присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи
09.10.2025, 14:090 Делегация Псковской области участвует в агропромышленной выставке «Золотая осень» 09.10.2025, 14:030 ВТБ и Т1 представили биометрическую кассу самообслуживания для ритейла 09.10.2025, 14:010 «Дневной дозор»: Нужны ли детские и юношеские организации современным школьникам? 09.10.2025, 13:520 Великолукские театралы отправились на гастроли в город Мичуринск
09.10.2025, 13:520 Рецепты котлет 1985 года опубликовал псковский архив 09.10.2025, 13:460 В Пскове на Рижском проспекте водитель фуры врезался в легковой автомобиль ВИДЕО 09.10.2025, 13:450 Парламентарии СЗФО активизируют усилия по поддержке региональных музеев 09.10.2025, 13:310 Гражданин Беларуси заплатит штраф за контрабанду лосося в Невельском районе
09.10.2025, 13:220 Великолукский технопарк «Электрополис» вошел в топ-10 лучших в России 09.10.2025, 13:130 Посвящённая «Михайловскому» сказка-стилизация оренбургского поэта получила премию имени Аксакова 09.10.2025, 13:120 Восстановленный псковичами танк Т-28 появился в музее Задорожного 09.10.2025, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
09.10.2025, 13:000 На псковском «Машиностроителе» в октябре будут принимать батарейки и крышки 09.10.2025, 12:520 Псковичи смогут наблюдать за этапом чемпионата по битве роботов онлайн 09.10.2025, 12:420 Виктор Остренко: Для обновления колледжей культуры нужна поддержка федерального центра 09.10.2025, 12:320 Псковский театр представит «Маленькие трагедии» на фестивале в Великом Новгороде
09.10.2025, 12:200 Биоэквайринг на «Финополисе»: рисунок вен на ладони оплатит покупку 09.10.2025, 12:190 Ремонт пяти общественных колодцев завершили в Псковском районе 09.10.2025, 12:180 Двое несовершеннолетних пытались похитить чипсы и энергетики в псковском гипермаркете 09.10.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Виктором Остренко
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru