Треть сотрудников компаний в СЗФО сталкиваются с дипфейками — аналитики

Цифровая экосистема МТС провела исследование осведомленности россиян о возможностях технологии DeepFake, а также о видах связанных с ней угроз. Как сообщили Псковской Ленте Новостей аналитики, до 30% работников крупных компаний Псковской области и других регионов Северо-Запада сталкивались с подобным контентом на развлекательных площадках, а примерно 20% — стали свидетелем мошеннической схемы с использованием данной технологии в мессенджерах.

В целом около половины опрошенных сотрудников бизнеса на Северо-Западе знакомы с феноменом дипфейка, хотя и не все могут точно описать, что это такое. Тем не менее пятая часть представителей северо-западных компаний отмечает, что таким образом мошенники имитировали их руководителей и коллег, а четвертая часть ответивших видела дипфейки своих друзей и родственников. Еще около 20% наблюдали дипфейки в рекламе. При этом 13% респондентов признались, что не смогли распознать контент, сгенерированный искусственным интеллектом.

Наёмные сотрудники в больших компаниях и корпорациях отмечают, что их работодатель информирует о дипфейках и связанных с ними рисках не менее трех раз в месяц на совещаниях, в рабочих чатах и на курсах по информационной безопасности. По данным исследования МТС, крупный бизнес в принципе предупреждает о дипфейках в работе больше всех остальных. При этом чаще всего с попытками кражи данных с использованием образа коллег сталкиваются представители среднего бизнеса (26%). В малом и крупном бизнесе такие атаки встречаются немного реже (20% и 18% респондентов соответственно), в микробизнесе — не встречаются вообще.

Наиболее часто с дипфейками имеют дело северо-западные компании в сфере образования, розничной и оптовой торговли, логистики, хранения, промышленности, информационных технологий и здравоохранения.