Общество

Андрей Маковский: Агродиктант — полезный жизненный опыт

10.10.2025 17:55

Всероссийский аграрный диктант, приуроченный ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, проходит в Псковской области. «Аграрный диктант, подобно "Диктанту Победы" и этнографическому диктанту, представляет собой мероприятие, призванное углубить знания в конкретной отрасли», — заметил депутат Псковского областного Собрания (фракция «Новые люди») Андрей Маковский, комментируя проведение диктанта в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. 

Депутат подчеркнул важность события: «Было интересно посмотреть, что увеличивает рост корней, узнать, кто стоит за нашим животноводством. Когда готовился к аграрному диктанту, подчерпнул для себя много полезной информации». Андрей Маковский отметил, что считает мероприятие очень полезным и интересным.

«Тяжело однозначно ответить, стоит ли проводить аграрный диктант в последующие годы», — высказал свое мнение руководитель фракции «Новые люди». Для этого, по его словам, нужно понять цели организаторов. «Мы можем сделать диктанты по всем направлениям — культуре, искусству, военному ремеслу, образованию. Всё зависит от того, какие задачи ставит организатор», — пояснил Андрей Маковский. 

Всероссийский аграрный диктант проходит во всех регионах страны с 8 по 12 октября. 

Пресс-портрет
Маковский Андрей Андреевич депутат Псковского областного Собрания
#Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
