Вопросы адвокатской монополии и налоговой реформы обсудили на Консультационно-экспертном Совете в Пскове

В минувший четверг, по инициативе регионального уполномоченного Аркадия Мурылева состоялось очередное заседание Консультационно-экспертного Совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Псковской области.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен, в заседании приняли участия представители исполнительной власти области, областного Собрания депутатов, прокуратуры области региональных общественных организаций и бизнес- объединений области : Торгово-промышленная палата, «Опора России», «Деловая Россия» РСПП, Облпотребсоюз.

На обсуждение Совета было вынесено два вопроса: проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 11.07.2025 № 158248 (об адвокатской монополии на судебное представительство) и второй проект федерального закона № 1026190-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По первому вопросу об адвокатской монополии на судебное представительство с докладом выступил эксперт PRO BONO, общественный помощник Уполномоченного, директор ООО «Юридическая фирма «Д и Д» Александр Вульфсон.

Напомним, проект закона № 158248 от 11.07.2025, касающийся «адвокатской монополии», предполагает, что с 1 января 2028 года в России только адвокаты смогут представлять интересы граждан и организаций в судах, что направлено на повышение качества представительства и создание единых стандартов, при этом сохранятся исключения для представителей работодателей. Законопроект был опубликован Минюстом и вызвал дискуссии в юридическом сообществе, где обсуждаются его цели, содержание и возможные последствия.

В своем выступлении Александр Вульфсон отметил, что на данный момент юристов, т.е. граждан имеющих высшее юридическое образование и которые могут в той или иной мере реально оказывать юридическую помощь гражданам и юрлицам в судах более 1,5 млн человек, после принятия закона в адвокатуру планируют допустить только 300 тысяч юристов с учетом уже имеющихся порядке 80 тыс. адвокатов и это с учетом того, что сейчас идет тенденция к увеличению количества дел.

«Резкое сокращение числа лиц допущенных к участию в судебном представительстве, неизбежно вызовет рост цен на юридические услуги. При этом качество знаний самого адвоката и его квалификация не изменятся» - указал Александр Вульфсон.

В рамках обсуждения первого вопроса, исполнительный директор ООО «Консул» Никита Нуколов отметил, что цена на адвокатскую помощь часто просто недоступна.

«Для вступления в адвокатуру у многих действующих профессиональных юристов просто нет средств, чтобы заплатить первоначальный взнос, который по России сейчас колеблется от 200 тысяч до 800 тысяч рублей», указал участникам Никита Нуколов.

В случае, если юристы войдут в адвокатуру, то учитывая такие колоссальные денежные взносы в адвокатские палаты, цена их юридических услуг, безусловно, вырастет и многие граждане будут лишены доступа к правосудию.

По второму вопросу выступила, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов при региональном отделении «Опора России» регионального отделения «Опора России», эксперт PRO BONO, директор «Консалтинговый центр «ЭВИД» (ООО «КЦ «ЭВИД») Елизавета Пантелеева.

Проект Федерального закона № 1026190-8, внесённый Правительством РФ, предлагает не просто скорректировать отдельные нормы, в пакете — повышение НДС, пересмотр условий применения УСН, продление ограничений на учёт убытков, обновление правил налогового мониторинга и уточнение порядка исчисления НДФЛ.

Елизавета Пантелева ознакомила присутствующих с мониторингом, проведенным региональным отделением «Опора Росссии» в связи с изменениями в налоговом законодательстве, которые вступят в силу с 2025 года и затронут многие субъекты малого и среднего бизнеса.

В ходе обсуждения также поднимались вопросы возможных стратегий адаптации к новым условиям, в том числе рассмотрение вариантов перехода на общую систему налогообложения для ряда предприятий и обсуждение потенциальных налоговых рисков для малого бизнеса.

«Такие изменения коснутся значительного числа предприятий, и крайне важно, чтобы бизнес был готов к новым требованиям, установление комфортного переходного период», предложил член регионального отделения «Опора России», ответственный секретарь Совета Валерий Лесников.

«Рассматриваемые изменения в законодательстве требуют более тщательного рассмотрения и последствий их принятия. В ином случае приведут к ограничениям для предпринимателей и прав граждан. Считаю, что необходимо более детальная проработка и надлежащее обсуждение с общественностью», отметил региональный Уполномоченный.

Участники заседания согласились с необходимостью внесения изменений в обсуждаемые законопроекты.

«По итогу сегодняшнего обсуждения предпринимательское сообщество несогласно с указанными законопроектами. Необходимо составить список конкретных предложений за подписью всех бизнес- объединений Псковской области, которые будут включены в итоговую резолюцию и направлены в Правительство Российской Федерации и Государственную Думу» резюмировал Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области.