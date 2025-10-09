Общество

Новая спортплощадка в великолукском Шелково подверглась нападению вандалов

Вандалы повредили новую спортивную площадку в деревне Шелково Великолукского района, сообщается на странице главы района Алексея Кузьмина.

Фото здесь и далее: Алексей Кузьмин / «ВКонтакте»

«Не успели жители деревни Шелково порадоваться открытию новой спортивной площадки, благоустроенной по федеральной программе "Комфортная городская среда", как радость омрачилась неприятным происшествием. ️️Неустановленные лица совершили акт вандализма, повредив спортивные элементы и металлическое ограждение», - сообщил глава района.

Он подчеркнул, что информация об этом уже передана в полицию, чтобы виновные были найдены и понесли ответственность.