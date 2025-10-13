Общество

Скончался псковский историк и археолог Анатолий Александров

На 72-м году жизни скоропостижно скончался известный псковский историк и археолог, поэт и прозаик, член Союза писателей России, кандидат исторических наук Анатолий Александров, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Союза писателей.

Фото: Псковское региональное отделение Союза писателей России

Писатели Псковской области скорбят об утрате товарища и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

Анатолий Александров родился 27 октября 1953 году в деревне Кладовицы (ранее Локнянского р-на Великолукской области).

В 1971 году после окончания средней школы Анатолий Александров поступил в Ленинградский государственный университет на исторический факультет. Спустя пять лет, в 1976 году, окончил его по специальности «археология» и с этого же времени жил в Пскове и работал в Псковском государственном музее-заповеднике.

В 1985 году закончил аспирантуру в Институте археологии АН СССР в Москве и защитил кандидатскую диссертацию, получив степень кандидата исторических наук.

Так история и археология стали его жизнью, и в каком-то смысле и судьбой. Они же составили и содержание его книг.

Одной из самых важных и основательных работ автора является исследование образа и времени правления Равноапостольной княгини Ольги, уроженки Псковской земли. Его научно-популярная книга «Во времена княгини Ольги», вышедшая в Пскове в 2001 году, стала особенно важной страницей в его научной биографии.

Автор научно-популярной книги «Эпоха камня и бронзы в Псковской земле (Краткий обзор)» (2014), поэтического сборника «…И Пскова вечная дорога», автор около 130 научных и научно-популярных статей.

О месте, дате и времени похорон будет сообщено дополнительно.