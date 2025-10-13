Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Денисом Ивановым

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - депутат Псковской городской Думы по округу №15 Денис Иванов. Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним основные итоги недавнего контрольного выезда главы Пскова Бориса Елкина в 15-й округ, а также затронет актуальные вопросы, с которыми к депутату обращаются избиратели.

Удалось ли отработать проблемы и вопросы, зафиксированные в ходе контрольных выездов прошлых лет? Когда можно ожидать благоустройства сквера возле дома №2 по улице Индустриальной и каким хотят его видеть местные жители? Насколько эффективно содержится парк у реки Милевки после глобального благоустройства? Что помешало отремонтировать спортзал в Погранично-таможенно-правовом лицее к 1 сентября?