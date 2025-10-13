Общество

Депутаты в Великих Луках обсудят порядка 13 вопросов на ближайшей сессии

32-е очередное заседание Великолукской городской Думы седьмого созыва состоится 17 октября в 10.00 в зале заседаний администрации города, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Повестка заседания включает обсуждение вопросов внесения изменений и дополнений в устав города, создания временных комиссий по здравоохранению и по контролю над доходами депутатов, развития потребительского рынка и увеличения поступления неналоговых доходов, работы с обращениями граждан и оказания муниципальных услуг.

Кроме того, депутаты рассмотрят вопросы согласования передачи в федеральную собственность объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, утверждения условий приватизации ряда зданий и земельных участков, установления льгот для отдельных категорий граждан при посещении культурных учреждений, а также утверждения тарифов на дополнительные платные услуги образовательных учреждений.

Всего в проекте повестки дня значится более 13 пунктов.