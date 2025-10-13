Общество

Елена Лунгу: В советское время с распределением такого дефицита медиков не было

Законопроект об обязательной трехлетней отработке для выпускников медицинских вузов, прошедший первое чтение, нашел поддержку у депутата Псковского областного Собрания, врача-терапевта Псковской межрайонной больницы Елены Лунгу.

Напомним, что с 1 марта 2026 года выпускников-бюджетников хотят обязать отрабатывать три года под руководством наставника в организациях, предоставляющих бесплатную медицинскую помощь. Речь идет о выпускниках с медицинским и фармацевтическим образованием и полученной первичной аккредитацией специалиста. В случае нарушения положений договора необходимо будет выплатить компенсацию за обучение и штраф в двукратном ее размере.

Елена Лунгу видит в этом шаге правильный путь для решения острой проблемы нехватки врачей: «Помним все советские времена, когда было направление, было распределение, ну и как бы не было такого дефицита. Все новое — это хорошо забытое старое».

Одобрительно депутат высказалась и о принципе обязательной отработки для тех, кто учился за государственный счет. По ее мнению, такая система дает гарантии как регионам, так и самим студентам осуществить свою мечту стать врачом.

Елена Лунгу уверена, что большинство выпускников, вернувшись по распределению в родные места, где живут их семьи, останутся там работать надолго: «На это и рассчитано, что они отработают. Во-первых, они отсюда приехали, они здесь жили, здесь родственники и родители. Они возвращаются к себе. Я считаю, что это хорошо».

Единственным недостатком депутат считает то, что новые правила не распространяются на выпускников, обучавшихся на платной основе, которых, по ее словам, в вузах сейчас большинство.

Таким образом, Елена Лунгу видит в законопроекте эффективный и оправданный инструмент для заполнения вакансий в государственных медицинских учреждениях.