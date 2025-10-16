Общество

Псковский филиал университета ФСИН приглашает на день открытых дверей 18 октября

Псковский филиал университета ФСИН России приглашает на день открытых дверей в 10:00 18 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала. Будущие абитуриенты встретятся с руководством вуза и узнают об истории и структуре образовательной организации.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Гости смогут получить ответы на волнующие вопросы о специальности «Правоохранительная деятельность» и направлении подготовки «Юриспруденция», по которым будет осуществляться набор в 2026 году, а также об особенностях поступления на места за счет средств федерального бюджета.

В день открытых дверей состоится показ видеофильма о Псковском филиале университета, после чего – обзорная экскурсия по территории образовательной организации. Посетителям покажут учебные аудитории, среди которых – зал судебных заседаний, криминалистический полигон и цифровая фотолаборатория. Будущие абитуриенты увидят библиотеку и читальный зал с современными техническими возможностями, а также спортивный зал.

Псковский филиал университета ФСИН России расположен по адресу: город Псков, Зональное шоссе, 28.