Общество

Псковское УФАС признало недобросовестным ООО «Металпромгражданстрой» на 2 года

ООО «Металпромгражданстрой» уклонилось от подписания контракта на строительство жилого комплекса в Псковской области, сообщило Псковское УФАС России в Telegram-канале.

Изображение: Telegram-канал Псковского УФАС России

Компания «Металпромгражданстрой» из Уфы не подписала контракт на строительство малоэтажного жилого комплекса «Насва» в деревне Насва Новосокольнического района. Причиной стали замечания по контракту, которые компания предъявила в последний день для его подписания.

Ведомство провело проверку и установило, что замечания были формальными и не влияли на основное содержание контракта.

Компания направила заказчику деньги для обеспечения контракта, однако заказчик их не получил. Счета ООО «Металпромгражданстрой» заблокировала налоговая служба. При этом кредитные организации отказали компании в оформлении банковской гарантии, а подрядчик при этом не пытался использовать другие способы обеспечения исполнения контракта.

Объект строительства является социально значимым, и ведомство включило ООО «Металпромгражданстрой» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) на два года.