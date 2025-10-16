Общество

Прощание с псковским поэтом Анатолием Александровым состоится 19 октября

Прощание с псковским историком и археологом, поэтом и прозаиком, членом Союза писателей России, кандидатом исторических наук Анатолием Александровым состоится в воскресенье, 19 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Союза писателей.

Фото предоставили в областном отделении Союза писателей России

Отпевание состоится в воинском храме князя Александра Невского в 12:00. Похоронен Анатолий Александров будет на Крестовском кладбище города Пскова.

Анатолий Александров родился 27 октября 1953 году в деревне Кладовицы (ранее Локнянского р-на Великолукской области).

В 1971 году после окончания средней школы поступил в Ленинградский государственный университет на исторический факультет. Спустя пять лет, в 1976 году, окончил его по специальности «археология» и с этого же времени жил в Пскове и работал в Псковском государственном музее-заповеднике.

В 1985 году закончил аспирантуру в Институте археологии АН СССР в Москве и защитил кандидатскую диссертацию, получив степень кандидата исторических наук.

Одной из самых важных и основательных работ автора является исследование образа и времени правления равноапостольной княгини Ольги, уроженки Псковской земли. Его научно-популярная книга «Во времена княгини Ольги», вышедшая в Пскове в 2001 году, стала особенно важной страницей в его научной биографии.

Автор научно-популярной книги «Эпоха камня и бронзы в Псковской земле (Краткий обзор)» (2014), поэтического сборника «…И Пскова вечная дорога», автор около 130 научных и научно-популярных статей.