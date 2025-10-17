Общество

День в истории ПЛН. 17 октября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 17 октября в разные годы.

2002 год. Международный семинар в Пскове по проблемам расширения НАТО вызвал небывалый интерес российских и зарубежных журналистов

Международный семинар по проблемам расширения НАТО, который проходил в Пскове 23 года назад, вызвал небывалый интерес российских и зарубежных журналистов.

Всего освещали работу семинара около 50 представителей печатных и электронных СМИ. В их числе корреспонденты Associated Press, Radio France National, Le Temps, Agence France Press, Москауэр Дойче Цайтунг. Кроме этого, в Псков впервые приезжали представители японской телекомпании NHK.

Среди российских журналистов – корреспонденты ведущих информационных агентств ИТАР-ТАСС, Интерфакс, «Новости», «Росбалт», радио «Свобода» (Организация, признанная иностранным агентом), федеральных газет и телекомпании «Первый канал» (ОРТ). По словам организаторов, на семинаре также присутствовали представители практически всех региональных СМИ.

2003 год. Владимир Путин помог псковской деревне

Президент РФ Владимир Путин выделил в четвертом квартале 2003 года из своего резервного фонда почти десять миллионов рублей администрации Псковской области на строительство сетей электроснабжения и автодороги в деревню Дуброво Псковского района.

Как сообщали в пресс-службе главы государства, соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

Администрации Псковской области предписано обеспечить контроль за целевым расходованием выделенных средств и представить в администрацию президента отчет о целевом расходовании выделенных средств.

Полпреду президента в Северо-Западном федеральном округе поручено обеспечить проверку исполнения распоряжения.

2006 год. Юристы США и Пскова обсуждают вопросы коррупции

В Пскове 21 год назад начал работу очередной семинар российско-американского правового партнерства. Об этом в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщала координатор проекта Елена Быстрова.

В семинаре принимали участие юристы Пскова и штата Коннектикут (США). Как пояснила Елена Быстрова, в этом году совместный проект Пскова и штата Коннектикут отмечает свое 5-летие. Семинары проходили на темы, интересные обеим сторонам, такие как: суды присяжных, вопросы профессиональной этики, освещение работы судей в средствах массовой информации

Тема, которая обсуждалась на этом семинаре, - «Понятие коррупции в российском и американском законодательстве». Обсуждение вопроса продлилось до конца дня.

Проект финансировался Американским агентством по международному развитию и Американской ассоциацией юристов.

2007 год. Со второй попытки сенаторы одобрили введение двухуровневой системы образования в России

Совет Федерации со второй попытки одобрил закон о введении в России двухуровневой системы образования - бакалавриата и магистратуры.

На заседании 17 октября 2007 года Совет Федерации первоначально отклонил законопроект о переводе российского высшего образования на двухуровневую систему «бакалавриат - магистратура». При необходимых 90 голосах «за» принятие изменений проголосовали 80 сенаторов, «против» - 31, а 18 воздержались. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов выступил против.

11 октября закон о создании двухуровневой системы высшего образования был принят в третьем, окончательном, чтении депутатами Госдумы. В соответствии с документом, получить степень бакалавра студенты смогут получить, проучившись четыре года, а степень магистра будут давать за шесть лет учебы в вузе.

Помимо прочего, принятый закон предусматривает предоставление отсрочки от службы в армии студентам обоих уровней. Новая система должна была начать применяться на территории Российской Федерации с 1 сентября 2009 года.

Напомним, после 2022 года Россия вышла из так называемой Болонской системы образования.

2008 год. Девушку облили кислотой в Пскове

26-летнюю девушку облили кислотой в Пскове. Об этом стало известно корреспонденту Псковской Ленты Новостей. В четверг, 16 октября, около 21.00 она выходила с подругой с работы (это один из салонов сети «Связной» в центре Пскова), когда к ней подошел молодой человек и плеснул ей в лицо кислотой. Пострадавшая была доставлена в областную больницу.

В качестве одной из версий покушения рассматривается месть бывшего друга девушки.

В приемном покое больницы Псковской Ленте Новостей сообщали, что девушка находится в отделении хирургии. Врачи оценивают состояние здоровья пациентки как средней тяжести.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.