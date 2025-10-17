Общество

Комитет ветеринарии Псковской области взял «золото» на главной агровыставке страны

Комитет по ветеринарии Псковской области завоевал золотую медаль на XXVII Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень 2025» в конкурсе по номинации «За участие ветеринарной службы Псковской области в государственной программе РФ «Комплексное развитие сельских территорий», сообщили в группе комитета в сети «ВКонтакте».

Фото: группа в «ВКонтакте» комитета по ветеринарии Псковской области

Директор департамента ветеринарии Минсельхоза России Мария Новикова вручила медаль председателю комитета Валерию Удалову.

Большую работу провели по проведению благоустройства территории и капитального ремонта Пушкиногорской ветлечебницы и приобретению ветеринарного оборудования и транспорта в 2024- 2025 годах.

Смотрите также Завершился ремонт ветеринарной станции в Пушкиногорском районе

Особую благодарность за проделанную работу выразили начальнику ГБУ «СББЖ по Опочецкому, Красногородскому и Пушкиногорскому районам» Алексею Федяеву.