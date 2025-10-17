Общество

Сотрудники спортшколы «Экспресс» вышли на субботник в Великих Луках

Сотрудники спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» 16 октября дружно взялись за уборку бытового мусора, пожухлой травы, опавших листьев и сломанных веток на территории, прилегающей к стадиону «Экспресс» на улице Малышева, 11а. В уборке приняли участие 12 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото: администрация города Великие Луки

Администрация города призывает учреждения и организации, независимо от их организационно-правовых форм, провести работы по санитарной уборке и очистке принадлежащих им территорий, а также прилегающих территорий общего пользования, закрепленных улиц и скверов. Также великолучане приглашаются принять участие в общегородских субботниках, запланированных на 17, 31 октября и 7 ноября.

Узнать о планируемом мероприятии и заявить о желании в нём участвовать либо о желании организовать собственный субботник на какой-либо конкретной территории, можно, позвонив в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки по телефонам: 8(81153) 3-72-51, 8(81153) 3-02-08. Сотрудники УЖКХ окажут содействие в выборе территории, даты и времени проведения субботника (при необходимости), а также в предоставлении инвентаря и техники для вывоза собранного мусора.