Полуфиналистки «Мисс и Миссис Псков-2025» приняли участие в титульной фотосессии

В преддверии полуфинала участницы главного фестиваля красоты Псковской области «Мисс и Миссис Псков-2025» провели титульную фотосессию, сообщили Псковской Ленты Новостей организаторы.
Фотографии: Даниил Леонтьев
Фотографии, сделанные в этот день, станут визитной карточкой полуфиналисток нового сезона проекта.
К большому съемочному дню участниц готовила и сопровождала бьюти-команда TRASHENKOVA’s team: Марина Тращенкова; Юлия Васильева; Евгения Фурса; Илона Козлова; Ирина Степанова; Софа Михайлова; Мария Шелест; Юлия Наливаиченко; Анна Елистратова; Мила Хохлова; Дарья Самсонова; Снежанна Алекберова.
Напомним, финал главного фестиваля красоты Пскова состоится 22 ноября в зале «Простория».
Торжественное открытие фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2025» прошло в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» 5 октября.