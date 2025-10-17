Общество

Помощь без формальностей: псковичам назвали принципы работы фонда «Защитники Отечества»

О принципах работы организации «Защитники Отечества», созданной указом президента в 2023 году, рассказала социальный координатор Псковского отделения государственного фонда «Защитники Отечества», лауреат национальной премии «Страну меняют люди», мама четырех детей и вдова военного священника, погибшего после полученных в зоне СВО ранений, Надежда Цыганова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Семейные ценности».

Фонд оказывает комплексную помощь военнослужащим, ветеранам и их семьям. Как отметила Надежда Цыганова, изначально была поставлена цель помогать и поддерживать, а со временем деятельность организации «обросла разными направлениями».

Сегодня фонд занимается психологической помощью, социальной поддержкой, содействием в оформлении документов и получении выплат. Важными направлениями работы являются медицинская и психологическая реабилитация, помощь в получении средств протезирования и трудоустройстве.

«Человеку приходится это принимать, учиться заново жить, входить в общество заново. И фонд взаимодействует с этим очень плотно», — подчеркнула координатор.

Отлаженная система координации позволяет фонду эффективно взаимодействовать с существующими медицинскими и другими организациями. Надежда Цыганова призналась, что не владеет полной статистикой, но уверена, что работа направлена на максимальную реализацию помощи.

«То, что не получается сделать с точки зрения каких-то нормативов, делается в ручном режиме очень много», — добавила координатор, отметив активную поддержку со стороны губернатора и руководства фонда.

Надежда Цыганова с теплотой отозвалась о своих коллегах, назвав их заботливыми и милосердными людьми. Однако работа с человеческой болью ежедневно грозит профессиональным выгоранием. Для борьбы с этим в фонде проводятся специальные семинары с психологами, которые учат, как «внутренне держаться» в сложных ситуациях.

Координатор также лично организует духовную помощь членам семей военнослужащих и самим бойцам. По ее словам, кому-то нужен совет, а кто-то боится впервые переступить порог храма, и она помогает преодолеть этот барьер.

Эффективность помощи фонда, как отметила Надежда Цыганова, заключается в индивидуальном подходе к каждому случаю и сочетании административных рычагов с духовной и человеческой поддержкой. Фонд действует по принципу «одного окна», где человека не только направляют, но и поддерживают, сопровождают и помогают решить его проблему.

Напомним, ​​фонд «Защитники Отечества» организует мероприятие к Всероссийскому дню отца, который в 2025 году выпадает на 19 октября​.