Общество

Собаки-терапевты и открытки для пап: псковичей на выходных зовут в фонд «Защитники Отечества»

​​Фонд «Защитники Отечества» организует мероприятие к Всероссийскому дню отца, который в 2025 году выпадает на 19 октября​. Об этом рассказали представители псковского филиала фонда в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. Ряд активностей для семей участников специальной военной операции состоится в Пскове 18 октября. Начало в 13:00.

Ожидается участие около десяти детей и десяти мам. ​Для информирования о мероприятии используется чат-группы, где семьи могут записаться предварительно, чтобы организаторы понимали количество гостей.

​Мамы примут участие во встрече с тренером Дариной Хатиповой. ​Она расскажет об основах питания, уходе за фигурой и здоровье. ​Это мероприятие продлится не более часа и проводится впервые, хотя ранее уже были организованы встречи с психологом и другими специалистами по «женским» темам и здоровью.

​Дети сделают открытки, чтобы поздравить своих отцов с праздником. ​Мастер-класс организует социально-культурный центр «Троицкий», волонтеры которого поддерживают фонд и семьи участников СВО. ​Они владеют техниками работы с бумагой и сделают интересную поделку, предположительно, собаку с шатающейся головой. ​В мастер-классе примут участие дети младшего и среднего школьного возраста.

​Для детей также пройдет сеанс канистерапии, зоопсихологической практики. ​Кинолог со своими собаками покажет азы дрессировки и интересные команды, которым научились собаки. ​Дети смогут поиграть с животными. ​На встрече будут присутствовать собаки пород цвергшнауцер, бигль и шотландская овчарка. ​

Взаимодействие с собаками способствует психологической разгрузке, снимает тревожные состояния и успокаивает. ​Собаки-терапевты также помогают улучшить внимание и память, стимулируют развитие речи у детей с особенностями. ​По словам представителей фонда, аналогичная встреча со специалистом и собаками проводилась в прошлом году и получила хороший отклик у детей.

Адрес: Псков, улица Льва Толстого, 31А, фонд «Защитники Отечества».