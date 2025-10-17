Общество

В Госдуме ответили, может ли иностранец получать пенсию в России

Иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории РФ, могут получать пенсию в России, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Действительно, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России, могут получать здесь пенсию, но при строгом соответствии ряду требований законодательства РФ. В частности, это статус постоянного резидента, подтвержденный видом на жительство и официальными трудовыми отношениями с соответствующими выплатами в Социальный фонд России», - сказал Нилов.

Он отметил, что обратиться в Соцфонд за пенсионной выплатой на весь срок действия своего статуса могут также беженцы, имеющие официальное удостоверение, однако право на пенсию в России беженец утрачивает вместе с соответствующим статусом.

Чтобы получать самую распространенную страховую пенсию по старости, по словам политика, нужно соблюдать общие для всех россиян условия: достижение пенсионного возраста, наличие минимального страхового стажа, а также необходимого количества пенсионных баллов, пишет РИА Новости.

«Если иностранный гражданин не имеет достаточного стажа или баллов, а это зависит от того, как долго и с какой зарплатой человек работал, у него есть альтернатива - социальная пенсия по старости, однако для нее есть свой набор условий», - добавил Нилов.

Глава думского комитета уточнил, что возможность получения пенсии для иностранца зависит не только от легальности его статуса и длительности работы в стране, но и от условий соглашений между Россией и государством, которое он представляет. Как рассказал депутат, например, у граждан стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - особое положение.

«Таким образом, Российская Федерация предоставляет различные гарантии обладателям гражданства других стран, но только при полном соответствии требованиям миграционного, пенсионного и международного законодательства», - подытожил Нилов.