55% псковичей положительно относятся ко Дню отца

55% псковичей относятся ко Дню отца положительно. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие жители Пскова. Опрос проводился с 1 по 16 октября.
30% выразили нейтральное отношение: «Равнодушен к любым праздникам». Негативную позицию занимают лишь 4% респондентов («Очередная пафосная бесполезная чушь. Ещё и без выходного»), а 11% затруднились с ответом или впервые услышали о празднике.
К новому празднику положительно относятся 52% мужчин и 58% женщин. Нейтральную позицию занимают 28% представителей сильного пола и 32% горожанок.
Закономерно, что больше всего День отца нравится мужчинам, имеющим детей (61%): «Я сам — отец и очень этому рад».
Напомним, что День отца отмечается в России сегодня, 19 октября.