Общество

Борис Елкин: Работа дорожников является фундаментом комфорта и безопасности всего города

Глава города Пскова поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником в своём Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин/ Telegram-канал

«В третье воскресенье октября у нас есть прекрасный повод сказать слова благодарности людям, чью работу мы видим и чувствуем каждый день – буквально «проезжая» по ней. Работа дорожников является фундаментом комфорта и безопасности всего города. Вы не просто кладете асфальт, вы соединяете районы, дворы и людей. От всей души хочу поблагодарить за этот ежедневный труд! За терпение, с которым вы выслушиваете критику, и за профессионализм, с которым вы делаете наш город лучше», - написал он.

Борис Елкин также пожелал всем дорожникам, чтобы их собственная жизненная дорога была ровной и светлой, полной радостных событий и приятных встреч.