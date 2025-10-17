Общество

Мастер-классы, экскурсии и угощения встречают гостей праздника в Доме ксензда в Пскове

Обширная праздничная программа проходит в Палатах у Сокольей башни (в Доме ксендза) для гостей осеннего праздника Покрова Пресвятой Богородицы сегодня, 19 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

К празднованию в музее присоединяются как взрослые посетители, так и совсем юные. На мастер-классах они осваивают искусство хохломской росписи на ложках, знакомятся с традиционными псковскими рецептами и даже сами учатся вязать и носить платок. Кроме того, научные сотрудники Псковского музея-заповедника проводят экскурсии по русской избе, посиделки-беседы о традициях ношения женского головного убора и небольшие викторины с творческими заданиями.

«Праздник Покрова – семейный праздник. Вы видите, какой урожай заготавливается, сколько дел по дому делается, ярмарки с гуляниями и играми проводятся. Всё это сближает семьи и напоминает о том, что нужно беречь родных и близких, тогда и еда на столе будет, и мир в доме», – отметила методист образовательного центра Псковского музея-заповедника Евгения Листкова.

Посетители делятся, что особенно приятным сюрпризом стало чаепитие с пирогами с капустой и яблоками в атмосфере русского гостеприимства.