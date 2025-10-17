Общество

В великолукском отделении партии «Единая Россия» отметили День отца

Праздничное мероприятие «Вместе с папой» для семей участников СВО прошло в великолукском отделении партии «Единая Россия» сегодня, 19 октября. Об этом сообщили в Telegram-канале «Единая Россия. Псковская область».

Фото здесь и далее: Единая Россия. Псковская область/ Telegram-канал

Гости приняли участие в творческом мастер-классе и создали семейную картину — символ единства и поддержки.

Для самых маленьких участников исполнительный секретарь местного отделения Наталья Багрецова провела викторину, посвящённую истории праздника, а также школьным произведениям и мультфильмам о папах. Завершили встречу душевным чаепитием.