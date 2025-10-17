Общество

Международный день поваров отмечают 20 октября

Ежегодно 20 октября свой профессиональный праздник — День повара — отмечают повара и кулинары всего мира.

Международная дата была учреждена в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (англ. Worldchefs) с целью чествования кулинарных профессий и привлечения в эту сферу молодых специалистов. Сама организация Worldchefs насчитывает более 10 миллионов членов — представителей поварской профессии из 100 ассоциаций со всего мира. Потому не приходится удивляться, что профессионалы мировой кухни обрели свой праздник.

Сегодня празднование Дня поваров, или Международного дня шеф-поваров (англ. International Chefs Day), в более чем 70 странах приобрело масштабный характер. Кроме непосредственно кулинаров, в организации праздничных мероприятий принимают участие представители органов власти, работники туристических компаний и, конечно, владельцы предприятий общественного питания — от маленьких кафе до известных ресторанов. Они устраивают конкурсы мастерства среди поваров, проводят дегустации и экспериментируют с приготовлением оригинальных блюд.

Профессия повара — одна из наиболее востребованных в мире и одна из самых древних. О том, кто первым придумал приготовить мясо добытой дичи или собранные в лесу растения, история, конечно, умалчивает. Зато существует легенда о женщине, чье имя дало название всей отрасли — кулинарии.

Древние греки почитали бога врачевания Асклепия (он же — римский Эскулап). Его дочь Гигея считалась хранительницей здоровья (от ее имени, кстати, произошло слово «гигиена»). А их верной помощницей во всех делах была кухарка Кулина, которая стала покровительствовать поварскому искусству, получившему название «кулинария», пишет calend.ru.

Первые рецепты, записанные на бумаге, появились в Вавилоне, Древнем Египте и Древнем Китае, а также в странах арабского Востока. Некоторые из них дошли до нас в письменных памятниках той эпохи, и при желании любой желающий может попытаться приготовить кушанья, которые вкушал египетский фараон или император Поднебесной.

В России кулинария как наука начала развиваться в 18 веке. Это было связано с распространением предприятий питания. Сначала это были корчмы, затем трактиры и рестораны. Первая в России кулинарная кухня открылась в 1888 году в Петербурге.