Общество

Росгвардейцы поздравили пап погибших псковских сослуживцев с Днем отца

20.10.2025 13:19|ПсковКомментариев: 0

В День отца сотрудники отряда мобильного особого назначения (ОМОН) «Кром» управления Росгвардии по Псковской области провели памятную акцию: они посетили отцов своих боевых товарищей, героически погибших при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Мероприятие организовали с целью выразить признательность и уважение семьям сотрудников, отдавших жизни во имя безопасности граждан. Росгвардейцы лично вручили отцам погибших сослуживцев памятные подарки и высказали тёплые слова благодарности за воспитание настоящих героев.

В ходе встреч сотрудники ОМОН поделились воспоминаниями о совместных служебных задачах, подчеркнув лучшие качества своих товарищей — мужество, самоотверженность и верность долгу. 

«Мы никогда не забываем тех, кто служил рядом с нами. Их подвиг — пример для всех нас, а их семьи навсегда остаются частью нашего боевого братства», — отметили представители ОМОН «Кром».

Источник: Псковская Лента Новостей
