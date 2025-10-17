Псковcкая обл.
Общество

«Единый день уборки» в Псковском районе состоится 24 октября

20.10.2025 17:43|ПсковКомментариев: 0

В рамках подготовки территорий к зимнему периоду «Единый день уборки» в Псковском районе состоится 24 октября. Об этом пишет глава Псковского района Наталья Федорова в соцсети ВКонтакте.

Фото: Наталья Федорова / ВКонтакте

Она отмечает, что многие ответственные хозяева территорий уже сейчас проводят субботники, по традиции особенно активно в этом участвуют образовательные учреждения, и рекомендует главам сельских поселений, руководителям управляющих организаций, учреждений, предприятий и организаций независимо от форм собственности, предпринимателям Псковского района организовать проведение работ по санитарной очистке, уборке опавшей листвы и мусора подведомственных территорий, уборке мест захоронений и гражданских кладбищ, несанкционированных свалок мусора.

 

«Уважаемые жители района – собственники частных домовладений и дачных участков! Призываем навести порядок на своих территориях и вокруг них. Это важно и с точки зрения эстетического восприятия, и с точки зрения противопожарной безопасности в весенний период», - пишет Наталья Федорова.

Пресс-портрет
Федорова Наталья Анатольевна Глава Псковского района Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Рейтинг@Mail.ru