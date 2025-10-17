«Постскриптум»: Должны ли быть мэры в правительстве? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 20 октября. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Татьяна Иванова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- Телефонный разговор Путина и Трампа: новая надежда?
- «За заслуги перед Отечеством»: Путин наградил заместителя губернатора Псковской области Татьяну Баринову
- Грищук — Борисюк: в Псковском перинатальном центре сменилось руководство
- Антивандальный постамент: в Псков привезли 70-тонный валун, на который установят памятник князю Довмонту
- А также: должны ли быть мэры в правительстве?
- Политические темы прошлой недели обсудили с главным редактором ПЛН, политическим обозревателем Александром Савенко.
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?