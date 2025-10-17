Общество

Большинство респондентов ПЛН имеют от двух до четырех банковских карт

С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. Псковская Лента Новостей провела опрос, в котором принял участие 271 человек, и выяснилось, что более половины респондентов (63.8%) сейчас используют в повседневной жизни от двух до четырех банковских карт.

Каждый шестой (15,9%) обходится всего одной картой, которая чаще всего является и зарплатной, и основной для социальных выплат. Еще 11,8% респондентов оказались более активными пользователями банковских услуг, имея от пяти до десяти карт, чтобы «брать лучшее от разных банков».

Любителей экстремально большого количества карт оказалось немного, но они есть. 1,5% опрошенных заявили, что у них в распоряжении от десяти до двадцати карт, и все они, по их словам, нужны. Еще 0,4% признались, что у них больше двадцати карт, и они даже сбились со счета.

При этом некоторые граждане до сих пор избегают безналичных расчетов. 1,8% участников опроса заявили, что не пользуются картами и не доверяют банкам «еще с 90-х». Еще 4,8% респондентов сообщили, что им все равно на возможные изменения.

Введение возможных ограничений затронет в первую очередь самых активных владельцев карт. Однако, как показывают результаты опроса, большинство респондентов и так придерживаются разумного количества карт — от двух до четырех.

На сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?