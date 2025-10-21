Общество

Уже завтра шоу финалистов телепроектов соберет звезд мировой иллюзии в Пскове

Завтра, 22 октября, город Псков станет центром чудес и зрелищ. На сцену выйдут четверо харизматичных иллюзионистов — финалистов легендарных телешоу «Удиви меня», «Все кроме обычного», «Уличная магия» и «Таланты». Артисты, чьи онлайн-выступления собирают сотни миллионов просмотров, а общая аудитория в соцсетях превышает 7 миллионов подписчиков, готовы поразить псковскую публику.

В программе:

Мастер телепортаций, стирающий границы пространства;

Проницательный менталист, читающий мысли зрителей;

Виртуоз комедийных номеров, сочетающий юмор и магию;

Смельчак, воссоздающий смертельные иллюзии в стиле Гарри Гудини.

Программа включает невероятные телепортации, загадочный ментализм, зрелищные появления и опасные трюки. Каждый номер — это гармоничное сочетание классических традиций магии с современными технологиями и экстремальными элементами.

Шоу станет идеальным выбором для семейного вечера. Количество гостей строго ограничено — в зале всего 600 мест.

Билеты доступны по ссылке.

