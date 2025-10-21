Псковcкая обл.
Общество

«Дневной дозор»: О визуальном шуме в Пскове

23.10.2025 09:40|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему рекламных баннеров в городе Пскове. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Псков — древний город, который гордится своей архитектурой, своими открыточными видами, радующими гостей города и самих псковичей. При этом, начиная с 90-х годов прошлого века, улицы города, в том числе и в историческом центре, уставлены билбордами, рекламными боксами, сити-форматами и видеоэкранами. Долгое время многие из них были установлены незаконно, поэтому часть рекламных носителей сносили по решению властей. Самый свежий кейс — демонтаж рекламного экрана на площади Ленина, который исчез из сердца города в январе текущего года. Но в городе установлено еще много билбордов, в том числе много двойных, тройных баннеров, так называемых «чебурашек». Нередко на таких конструкциях можно увидеть по соседству с героями СВО рекламу свежей куриной грудки от торговой сети по скидке. Что вызывает порой недоумение и раздражение горожан. Кроме того, автолюбители нередко сетуют на то, что рекламные конструкции могут отвлекать водителей от управления транспортным средством, снижая безопасность на дорогах. Кроме того, многие общественники задаются вопросом, почему власти не отказываются от большого количества рекламных конструкций в центре города, которые создают тот самый визуальный шум в исторической застройке, с которым боролись введением дизайн-кода. Возможно, и сокращение числа ярких баннеров — логичный шаг, ведь они в несколько раз превышают по площади любую вывеску с названием магазина?

Сколько должно быть в городе рекламных носителей? Какое их количество соответствует нормативу при расчете на численность населения? Нужно ли при размещении рекламных конструкций учитывать тот факт, что город исторический? Как далеко опоры рекламных конструкций должны находиться от проезжей части, чтобы не отвлекать водителя от управления транспортным средством и оценки дорожной ситуации? Как ответят на эти вопросы городские власти, архитекторы и наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».

Заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов сообщил, что администрация города контролирует размещение рекламных конструкций, а вот за изображениями, которые размещены на билбордах , надзирают иные органы, в том числе — Федеральная антимонопольная служба. Также Андрей Ульянов рассказал о том, каким требованиям должны соответствовать рекламные баннеры и билборды и где их размещение запрещено.

«На сегодняшний день на территории муниципального образования "город Псков" расположено 123 рекламных конструкций, представляющих собой билборды, классический формат рекламной конструкции, а также 5 электронных экранов и еще 2 электронных экрана планируются к установке в рамках рассмотрения заявлений рекламораспространителей. В городе есть такие места, размещение рекламных конструкций у нас не допускается в историческом центре Пскова и иных подобных городских территориях, где расположены памятники истории и архитектуры, в случае, если это нарушает требования законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия. В историческом центре действительно у нас практически отсутствуют какие-либо рекламные конструкции классического формата, которые могли бы отвлекать водителя от дороги. Есть рекламные конструкции, которые ранее были включены в схемы в муниципальных районах, они расположены в соответствии с ГОСТами, при этом можно сказать о том, что Псков совершенствуется, и улично-дорожные сети у нас реконструируются, появляются новые дороги, новые развилки. И здесь, конечно, мы рассматриваем этот вопрос в комплексе, имея в виду, что если рекламная конструкция мешает, то мы ее переносим, и эту работу ведем. Соответственно, отдельный блок вопросов касается тоже и рекламных конструкций, которые размещаются без каких-либо разрешений. Здесь мы эти нарушения выявляем, силами контрольного управления регулярно эту работу проводим».

Генеральный директор компании ООО «Трейд Псков», которой принадлежат многие рекламные поверхности в городе, Илья Можаев сообщил, что 2025 год стал экономически тяжелым для всех, и для рекламы в том числе. Он рассказал о том, в чем заключаются трудности рекламодателей, а также объяснил подходы к «рекламному соседству» на билбордах-«чебурашках».

«По моему мнению, ведется ожесточенная борьба за каждый билборд. В связи с этим происходит сильное завышение цены аренды, которая в итоге не выгодна никому из участников борьбы за эти билборды. Не случайно у нас в Пскове нет ни одного федерального оператора, который бы работал в Москве, Санкт-Петербурге. Это не просто так. Потому что у нас очень высокая арендная плата в годовом отчислении и низкая маржинальность. Ситуация по героям и вообще по полусоциальной рекламе: это же не только герои, есть множество рекламных, рекламно-социальных объявлений, которые наша компания размещает. Нас просит и городская администрация, и областная администрация по разным направлениям, в том числе и герои войны, и вещи, связанные с военной службой, военкоматами, и связанные с ярмарками и со всем подряд. На сегодняшний день рекламные конструкции типа «чебурашка», как говорят в простонародье, это где четыре рекламных поля на одной опоре стоит. Они в данный момент из схемы рекламных конструкций исключены. В городе Пскове осталось 2 рекламных объекта такого формата, пока у них не кончится разрешение. Именно это размещение, товарное соседство, не регламентировано федеральным или местным законодательством. Это лишь на откуп владельцам рекламных конструкций».

Директор компании «ПМГ» (Псковская медиа группа), которая также занимается размещением наружной рекламы, Олег Перинин отмечает большую конкуренцию среди рекламодателей, но ожесточенных боев за места размещения рекламы, по его словам, нет. Также Олег Перинин сообщил, что неэтичного рекламного соседства на билбордах в Пскове не замечал.

«Конкуренция, конечно, существует. Еще какая. У нас на рынке шесть игроков присутствуют. Битвы нет. Есть закон, федеральный закон о рекламе 2006 года, и все в рамках этого закона работают».

По словам экс-заместителя главы города, который отвечал за взаимодействие с компаниями, размещающими наружную рекламу в Пскове, Павла Волкова, «наружка» сегодня пользуется уже не такой популярностью, как это было еще несколько лет назад. Многие рекламодатели идут в соцсети, но и актуальность свою наружная реклама еще не потеряла. Главное, чтобы внешний облик и состояние баннеров и билбордов поддерживались на достойном уровне, но за этим, по мнению Павла Волкова, у городских властей не всегда получается следить. Он рассказал о требованиях к установке билбордов, чтобы они не мешали автомобилистам и не отвлекали их внимание.

«Перебора нет, на мой взгляд. Может быть, есть смысл добавить технологичности и качества конструкций, потому что некоторые выглядят не очень. Мне, конечно, совсем непонятно, что останавливает в развитии цифровых носителей, потому что в современных городах всё в диджитале, а у нас иногда даже гнилые ржавые конструкции стоят. Почему так? Мне кажется, за этим есть смысл властям следить. А так, по количеству конструкций — рынок определяет. Мы видим с вами, что они не заполнены на 100%. Много чего может мешать, но для установки рекламных конструкций есть очень четкие регламенты, коридоры безопасности, они рассчитываются определенным образом. Я, конечно, не уверен, что ко всем рекламным конструкциям применены сейчас все современные стандарты оценки возможностей их установки, потому что иногда, конечно, бывают такие откровенно странные локации, когда на фоне светофора стоит билборд с цифровым экраном. В данном случае такой противоположный пример. Понятно, что нельзя их ставить на фоне знаков, светофоров, на каких-то значимых перекрестках. Для этого есть регламент, и тут главное ему следовать. Я не уверен, что всегда ему следуют. Причем законодательство динамично развивается, а схема рекламных конструкций не очень динамично трансформируется под законодательство. Тут, наверное, есть определенные нюансы. Все же помнят, какая война была с телевизором на площади Ленина. Уже в 2013 году его нельзя было туда ставить, а когда демонтировали? Лишь в начале 2025».

У псковского архитектора Владимира Васильева рекламные баннеры и постеры раздражения или отторжения не вызывают, для него главное, чтобы они не были надоедливыми и мешающими автомобилистам.

«Дело не в количестве, а где они установлены. Во-первых, на мой личный взгляд, они не должны излишне отвлекать внимание водителей броским крупным изображением, которое иногда сложно читается, что требует отвлечения от дороги. Но самое главное, чтобы эти крупные изображения не искажали восприятие объектов культурного наследия. Когда мы восемь лет назад примерно делали проект зоны охраны для "штыка" в Крестах, мы обнаружили, что эти растяжки над Крестовским шоссе, практически начиная от путепровода через железную дорогу, мешают нормально восприниматься памятнику. Сейчас их вроде бы убрали. Мы это писали в проекте. Таких случаев надо избегать. Люди к ним спокойно относятся, я тоже отношусь спокойно. Как мы привыкли к мачтам спутниковой связи, к вышкам, к водосточным трубам на зданиях, где их даже исторически не было, мы привыкаем к этому. Учитывая, что все плакаты, изображения носят временный характер, если изображение неповторяющееся... Бывает надоедливо у нас перед выборами, когда одно и то же лицо мелькает отовсюду буквально. Но в остальном я терпимо отношусь».

Экс-начальник управления по градостроительной деятельности администрации Пскова — главный архитектор города Сергей Кондратьев пешком передвигается реже, чем на машине, и как пешеход не особо замечает рекламные билборды, но как автолюбитель сообщил, что средства размещения рекламы ему в глаза не бросаются и неудобств не вызывают, да и в целом изменения рекламы ему приходится по душе.

«Мне трудно провести сравнение, что было тогда, что стало сейчас, потому что, как всегда, время течёт, всё меняется. То, что, например, изменились рекламные вывески, это надо только приветствовать. То, что ушли плакатные различные вывески и стали из отдельных букв, это очень хорошо, это благо, я считаю».

В сегодняшней программе мнения наших собеседников разделились. Одних устраивает состояние и количество рекламных конструкций в городе, другие считают, что «наружка» требует больше внимания со стороны городских властей. По мнению большинства спикеров, рекламные баннеры, билборды и сити-форматы в глаза не бросаются и облик города не ухудшают.

Такая позиция владельцев рекламных поверхностей, конечно, не удивляет — это их хлеб. А вот городским властям можно было бы порекомендовать изучить опыт Рыбинска — популярного у туристов города, где дизайн-код исторического центра (включая и наружную рекламу) выстроен на стилизации под конец ХIХ — начало ХХ века. Кажется, похожее решение для исторического центра Пскова было бы оправданным и логичным после того, как муниципальные власти очистили от визуального шума разноцветных вывесок центральные улицы Пскова.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
