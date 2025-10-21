Общество

На какие пластические операции решаются женщины ради внимания, рассказал хирург

Главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук и профессор Тигран Алексанян поделился информацией о наиболее распространённых операциях, которые женщины делают ради своих партнёров.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

Современные женщины стремятся соответствовать идеалам красоты, которые часто диктуются общественным мнением и, конечно же, представлениями мужчин. По словам профессора Тиграна Алексаняна, одной из самых популярных процедур является увеличение груди. Многие женщины считают, что пышная грудь делает их более привлекательными и сексуальными.

«Эта операция помогает не только повысить самооценку, но и укрепить отношения с партнером, ведь многие мужчины предпочитают женщин с более выраженными формами», - заметил эксперт.

Липосакция — ещё одна распространённая процедура, которая позволяет избавиться от лишних жировых отложений и скорректировать силуэт. С помощью этой операции женщины стремятся достичь идеальных форм, которые, по их мнению, могут понравиться мужчинам. Профессор Алексанян отмечает, что многие пациентки приходят в клинику именно с просьбой сделать «талию как у моделей», ведь стройная фигура ассоциируется с молодостью и привлекательностью.

Не стоит забывать и о процедуре ринопластики — изменении формы носа. Эта операция может значительно изменить лицо, и многие женщины делают её в надежде, что новая форма носа станет более привлекательной для их партнёров. Психологические аспекты здесь играют немаловажную роль: женщины часто переживают из-за недостатков внешности, и ринопластика становится способом избавиться от комплексов.

Тем не менее важно помнить, что каждая женщина должна принимать решение о пластической операции, исходя из собственных желаний и потребностей, а не только ради одобрения мужчин. Самоценность и уверенность в себе — это то, что действительно привлекает, и иногда внутреннее преображение может быть более значимым, чем любые внешние изменения. В конечном итоге, красота — это не только внешние данные, но и внутреннее состояние, которое излучает уверенность и гармонию, пишет RuNews24.ru.