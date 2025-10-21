Общество

Соцконтракт в этом году помог 89 жителям Псковского района в открытии своего дела и поиске работы

Социальный контракт в этом году помог 89 жителям Псковского района в открытии своего дела и поиске работы, сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице вт соцсети «ВКонтакте»

.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова

«Реализация этой программы государственной поддержки на территории нашего муниципалитета продолжается по целому ряду направлений. Так, соцконтракт может помочь в трудной жизненной ситуации (1 гражданин), в поиске работы (27 человек), для ведения личного подсобного хозяйства (3 человека), открытии и развитии своего дела – это самое популярное направление, им воспользовались 58 граждан из числа индивидуальных предпринимателей и самозанятых», - рассказала Наталья Федорова.

Так, жительница Псковского района Евгения, предоставив необходимый бизнес-план и иные документы, получила средства на приобретение оборудования для организации праздников. Как и Даниил, который занимается созданием корпусной мебели. Государство предоставляет им средства, граждане вкладывают из в своё дело, таким образом, повышая уровень и качество жизни, раскрывая способности и таланты, становясь успешными.

Договор между гражданином или семьей заключается на срок от 3 месяцев до 1 года. Получить подробную консультацию и помощь в оформлении документов можно у специалистов Центра социального обслуживания Псковского района по телефону: 8 (8112) 720-749.