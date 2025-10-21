Общество

Путин наградил Никиту Михалкова орденом святого апостола Андрея Первозванного

«За выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного кинорежиссера, председателя Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации" Михалкова Никиту Сергеевича"», - говорится в документе.

