Общество

Жить на пенсию планируют лишь 2% псковичей — опрос

22.10.2025 11:21|ПсковКомментариев: 0

Жить за счет средств, вложенных в негосударственные пенсионные фонды, как на основном источнике дохода планируют лишь 2% псковичей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие экономически активные респонденты.

 

24% псковичей считают, что их основным источником дохода в пенсионном возрасте будет работа или подработка. На государственную пенсию надеются 21%. Личные сбережения рассчитывают использовать 15% респондентов. О средствах, вложенных в негосударственные пенсионные фонды, как об основном источнике дохода говорили 2%. Помощь детей как основной источник дохода практически не рассматривается (1%).

Женщины чаще, чем мужчины, рассчитывают на государственную пенсию и на работу. Мужчины же чаще полагаются на личные сбережения и средства из НПФ.

Среди респондентов старше 45 лет доля тех, кто рассчитывает на государственную пенсию и работу до старости, составляет 30 и 31%, что значительно выше, чем среди горожан до 35 лет (12 и 21%). Напротив, поколение до 35 лет гораздо чаще видит источник дохода в личных сбережениях (20%), тогда как среди опрошенных 45+ таких лишь 5%.

Респонденты с высшим образованием чаще рассчитывают на государственную пенсию (28%) и работу (32%), чем обладатели среднего профессионального образования (15% и 22% соответственно).

Среди горожан с доходом до 50 тысяч рублей в месяц доля рассчитывающих на государственную пенсию составляет 31%, а на работу — 30%. Среди зарабатывающих от 100 тысяч на госвыплаты надеются меньше и работать планируют реже (11 и 22% соответственно), зато чаще полагаются на личные сбережения (19% против 10% среди получающих ниже среднего).

Ранее похожий опрос проводила Псковская Лента Новостей. С результатами можно ознакомиться по ссылке ниже. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
