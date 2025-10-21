Общество

В отделе по конвоированию псковского УФСИН прошел учебно-методический сбор

На базе отдела по конвоированию под руководством заместителя начальника УФСИН России по Псковской области Дениса Красносельского проведен учебно-методический сбор с заместителями начальников учреждений-начальниками отделов охраны и их заместителями, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН.

Фото: УФСИН России по Псковской области

В ходе УМС, направленного на повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников, подведены итоги служебной деятельности подразделений охраны учреждений уголовно-исполнительной системы области за 9 месяцев текущего года. Кроме того, доведены информационные письма, поступившие из центрального аппарата, и требования по основным направлениям служебной деятельности.

Программа учебного мероприятия включала и практическую часть. Она прошла на учебных местах. Так, были детально разобраны ухищрения, применяемые осужденными для совершения побегов из-под охраны и караулов по конвоированию. Также рассмотрена методика проверки технического и санитарного состояния специальных автомобилей типа «АЗ».

Руководителем сборов дана положительная оценка проведенному мероприятию, все цели и задачи достигнуты в полном объеме.