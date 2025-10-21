Общество

День в истории ПЛН. 22 октября

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 22 октября в разные годы.

2003 год. Алексей Глызин хотел бы жить в Пскове

Популярный певец Алексей Глызин 22 октября 2003 года заявил о том, что мог бы остаться жить в Пскове. Как передавал корреспондент Псковской Ленты Новостей, Алексею Глызину Псков нравился всегда.

Фото: Алексей Глызин / Telegram

«Такой тихий, красивый и уютный город. Один из самых красивых городов Северо-Запада. Поднимаясь в радио-студию, я поймал себя на мысли, что хочу здесь жить», - сказал Алексей Глызин.

Певец отметил, что за все, чего добился, он благодарен ансамблю «Веселые ребята». «В те годы я прошел большую школу жизни. Меня научили отношению к сцене и, самое главное, к людям», - отметил Алексей Глызин.

Кроме того, он сказал, что к таким шоу, как «Фабрика звезд» он относится с некоторым юморком, однако будет только рад, если благодаря «Фабрике» появится еще одна настоящая звезда.

В ходе прямого эфира между радиослушателями были разыграны диск и аудио-кассета лучших песен с автографом и пожеланием певца. Чтобы получить подарок, нужно было всего лишь придумать интересный вопрос кумиру.

2009 год. Ян Лузин не жалеет, что порекомендовал на пост главы Пскова Ивана Цецерского

Глава администрации Пскова Ян Лузин не жалеет, что в свое время порекомендовал на пост главы города Ивана Цецерского. Об этом он сообщал журналистам на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской области 22 октября 2009 года.

На фото Ян Лузин

Он напоминал, что на тот момент уже полгода в Пскове существовала новая модель управления городом, в которой имеют место глава города - Иван Цецерский, он же является и председателем городской Думы, и глава администрации города, работающий по контракту - Ян Лузин. По его мнению, такая модель, как показали прошедшие полгода, имеет право на жизнь: работа всех ветвей власти на благо горожан заметна.

«В апреле губернатор Андрей Турчак сделал мне предложение возглавить работу городской администрации. Предложение было для меня в какой-то степени неожиданным и новым. Я понимал проблемы, стоящие перед администрацией города и Псковской городской Думы, и задачи, которые придется решать совместно», - сказал Ян Лузин. Он подчеркнул, что объем полномочий, которые выполняет сейчас, являясь главой администрации Пскова, сильно отличается от объема полномочий, которыми он был наделен, являясь главой Пскова и возглавляя гордуму.

«В частности, городская Дума выполняет представительские, нормотворческие и контролирующие функции, а администрация города - хозяйствующие функции. Орган исполнительной власти отвечает за исполнение городского бюджета, работу учреждений социальной сферы, за благоустройство города. Есть большая разница и в цифрах. Так, раньше в подчинении у Яна Лузина как главы Пскова было 30 человек - сотрудников гордумы, а теперь их 10 тысяч - именно столько людей работает в муниципальном секторе. Есть разница и в объемах бюджетов гордумы и администрации Пскова: соответственно 30 млн рублей против 4 млрд рублей - таков совокупный бюджет администрации города вместе с муниципальными предприятиями и организациями», - говорилось в новости.

«Мне было небезразлично, кто придет после меня на пост главы города Пскова. Поэтому я порекомендовал на него Ивана Цецерского и убежден, что это был правильный выбор. Иван Цецерский - самый активный и компетентный депутат гордумы. У нас складывается нормальная работа. Каждый из нас работает в пределах своих полномочий. Сейчас нам удается не просто конструктивно работать, а работать, помогая друг другу», - отметил Ян Лузин, добавив, что он берет на себя ответственность за выдвижение на пост главы Пскова своего бывшего заместителя.

Также глава администрации высоко оценивал деятельность Цецерского по реализации представительских функций, а также его усилия по присуждению городу Пскову почетного звания «Город воинской славы».

Напомним, в 2022 году в Пскове вновь решили изменить систему управления городом.

Смотрите также Усекновение главы

2012 год. К великолучанину в квартиру протекла жидкость с гнилостно-трупным запахом от умерших женщин

В квартире на улице Ботвина в Великих Луках обнаружены тела двух неизвестных женщин с гнилостными изменениями. Сообщение о происшествии поступило от соседа из нижерасположенной квартиры, который пожаловался на протекание к нему в жилище жидкости с гнилостно-трупным запахом.

Как сообщал Псковской Ленте Новостей старший следователь следственного отдела по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области Борис Ковалев, по данному факту следственный отдел по городу Великие Луки проводил доследственную проверку.

2013 год. Обследование места взрыва на полигоне в Псковской области продолжат утром

Обследование территории на полигоне Струги Красные в Псковской области, где во вторник вечером произошел взрыв, могут приостановить до утра, сообщалось 22 октября 2013 года.

«Из-за темноты работы могут быть приостановлены до наступления светлого времени суток», - отмечалось в новости.

22 октября 2013 года на 714 полигоне в населенном пункте Струги Красные в Псковской области, при возвращении военнослужащих ВДВ с оконечного рубежа зачетной стрельбы в условиях полной темноты произошел подрыв неизвестного взрывного устройства. Как сообщает пресс-службе Минобороны, в результате взрыва погибло 6 военнослужащих Воздушно-десантных войск. Еще 2 военнослужащих получили ранения и доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

Для выяснения причин происшествия на место трагедии вылетели командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов и начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев.

По решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу семьям погибших и пострадавшим военнослужащим будет оказана вся необходимая помощь.

2014 год. Главным архитектором Пскова будет Сергей Кондратьев

Начальником управления по градостроительной деятельности администрации Пскова - главным архитектором города будет Сергей Кондратьев. Такое решение большинством голосов принято членами конкурсной комиссии по организации и проведению конкурса на замещение данной вакантной должности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщал заместитель главы города Пскова, член конкурсной комиссии Александр Копылов. Заседание комиссии закончилось только что.

В конкурсе участвовали два кандидата - экс-руководитель группы архитекторов строительной фирмы «ДСК» Ольга Фомина и автор проекта часовни Воскресения Христова на железнодорожном вокзале Пскова Сергей Кондратьев. Заявка еще одного претендента на должность главного архитектора была отклонена в связи с тем, что у него отсутствует профильное образование.

«Мое мнение - Сергей Кондратьев более подготовлен для этой должности, поэтому я с чистой совестью проголосовал именно за него», - сказал замглавы города.

Свою должность Сергей Кондратьев покинул в 2018 году.

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе.