Общество

Бывший мэр Пскова Александр Прокофьев: Клаусу Эберлю принадлежит очень значимая заслуга

Вчера, 21 октября, ушел из жизни Клаус Эберль – немецкий пастор, благотворитель, основатель и бессменный руководитель псковского Центра лечебной педагогики, Почетный гражданин города Пскова. О значимости личности для Пскова рассказал бывший мэр города Александр Прокофьев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

На фото: Александр Прокофьев. Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Кончина Клауса Эберля стала большой утратой для города, которому он посвятил часть своей жизни. Основанный им в 1992 году Центр лечебной педагогики стал одним из первых в России учреждением такого профиля, заложив стандарты помощи детям с особенностями развития.

Александр Прокофьев, под чьим руководством начиналась работа над созданием центра, поделился воспоминаниями о Клаусе Эберле. Он также отметил, что работа шла легко, потому что в основе лежала искренность, а не «искусственное поведение».

«Мое мнение о Клаусе и группе немцев, с которыми мы работали, положительное. Это были хорошие, добрые люди. Их поведение не было искусственным, общение с ними было искренним, доброжелательным, старательным, - сказал Александр Прокофьев. - Клаусу принадлежит очень значимая заслуга. Это было первое в России учреждение такого рода, и потом по его примеру такие центры стали создаваться по всей стране».

Экс-мэр акцентировал внимание, что псковский центр стал именно первым подобным учреждением в России, «несмотря на то, что петербуржцы утверждают, что у них до этого что-то было». По его словам, последующее появление аналогичных центров по всей стране – свидетельство огромной потребности, на которую обратили внимание в Пскове.

По его словам, работа Клауса Эберля не ограничивалась идеями и советами: «Это была хорошая партнерская, товарищеская работа», – отметил Александр Прокофьев и добавил, что у всех, кто застал это время и работал с Клаусом Эберлем, остались самые хорошие воспоминания. Александр Прокофьев также охарактеризовал благотворителя как очень спокойного, культурного и воспитанного человека.

Бывший мэр Пскова также поделился личным переживанием, которое мотивировало его поддерживать проект: в его собственном дворе жили дети с церебральным параличом, и он видел, с какими трудностями сталкиваются их семьи. Поэтому открытие центра вызвало «океан благодарности» у родителей.

Деятельность Клауса Эберля и созданного им центра изменила жизни сотен семей в Пскове и области, дав детям с инвалидностью шанс на развитие и социализацию. Память о нем как о человеке, который принес в город доброе и значимое дело, навсегда останется в сердцах псковичей.

Клауса Эберля похоронят на родине в Германии.