Общество

6 из 10 псковичей уже планируют отпуска 2026 года — опрос

23.10.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

62% псковичей уже определили для себя, в какой сезон 2026 года они возьмут основную часть отпуска: 47% — летом, 7% — весной, 6% — осенью и лишь 2% — зимой. Каждый четвертый респондент (27%) еще не определился с сезоном. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

11% предпочитают не планировать отдых заранее, составление графика отпусков они оставляют на усмотрение эйчаров.

Горожанки предпочитают брать отпуск летом. Среди представителей сильного пола больше тех, кто предпочитает не планировать отпуск заранее.

Респонденты старше 45 лет реже тех, кто моложе, выбирает для отдыха лето (42%) и чаще — весну (10%).

Опрошенные с зарплатой ниже средней реже планируют летний отпуск (44%) и чаще выбирают зимний (5%) по сравнению с теми, кто получает больше.

Среди горожан с детьми гораздо больше желающих отдыхать в летние месяцы, чем среди бездетных.

