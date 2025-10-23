Общество

Первое в новейшей истории Псковского района грузовое судно «Чайка» введено в эксплуатацию

«Чайка» спущена на воду – первое в новейшей истории Псковского района грузовое судно введено в эксплуатацию, написала в своем посте на странице в сети «ВКонтакте» глава Псковского района Наталья Федорова.

Видео и фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Торжественный спуск лодки на воду состоялся в Толбе. Наталья Федорова приняла участие в церемонии вместе с сотрудниками Колхоза имени Залита, депутатами Собрания округа Владимиром Балясовым, Виктором Герасимовым, Юрием Михайловским, руководителем предприятия-изготовителя - «Псковской лодочной верфи» Владимиром Чулковым.

«"Чайка" - судно сравнительно небольшое, но его наличие позволит значительно продвинуться в вопросах хозяйственно-бытового обеспечения жителей межселенной территории, а также в вопросах благоустройства на островах», — написала Наталья Федорова.

Глава Псковского района поблагодарила депутатов за поддержку решения о выделении средств из бюджета района на судно и призвала в дальнейшем совместно продолжать работу по улучшению транспортной доступности и качества жизни островитян.

Теперь судоходная флотилия Псковского района – это три пассажирских катера – «Талабск», «Ян Залит» и «Иван Белов», а также грузовая лодка «Чайка».