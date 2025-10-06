На Талабских островах готовятся к завершению навигации катеров

Подготовку к зимнему периоду и завершению навигации осуществляют на Талабских островах в Псковском районе, сообщается на странице главы района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
Также группа сотрудников администрации района и депутатов Собрания провела субботник – убирали одну из несанкционированных свалок на территории острова, мусор после уборки вывезет региональный оператор по твердым коммунальным отходам.
«Кроме того, в рамках благоустройства на братском захоронении высадили туи – в настоящий момент для посадок деревьев и кустарников самые оптимальные условия», - добавила Наталья Федорова.
Напомним, навигация катеров на Талабские острова в Псковском районе стартовала 19 апреля.