На Талабских островах готовятся к завершению навигации катеров

Подготовку к зимнему периоду и завершению навигации осуществляют на Талабских островах в Псковском районе, сообщается на странице главы района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«На острове Залита октябрь – подготовка к зимнему периоду. Понимаем, что до завершения навигации остается совсем не много времени, поэтому стараемся успеть доделать запланированные вопросы. Безопасность прежде всего. Вместе с представителем Главного управления МЧС России по Псковской области - начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам Игорем Полозовым проверили рабочее состояние техники, готовность сил и средств к предстоящему осенне-зимнему периоду», - сообщила Наталья Федорова.

Также группа сотрудников администрации района и депутатов Собрания провела субботник – убирали одну из несанкционированных свалок на территории острова, мусор после уборки вывезет региональный оператор по твердым коммунальным отходам.

«Кроме того, в рамках благоустройства на братском захоронении высадили туи – в настоящий момент для посадок деревьев и кустарников самые оптимальные условия», - добавила Наталья Федорова.

Напомним, навигация катеров на Талабские острова в Псковском районе стартовала 19 апреля.