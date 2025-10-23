Общество

VI Псковский международный медиафорум. ФОТОРЕПОРТАЖ

VI Псковский международный медиафорум «Информационные войны: факты против фейков» открылся сегодня, 23 октября. Он объединил ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ России и зарубежья.

После торжественной церемонии открытия в актовом зале правительства Псковской области работа форума продолжилась в тематических секциях. Участники обсудили широкий круг вопросов: от журналистики в зоне СВО и в новых регионах до противодействия фейкам и информационной перегрузке. Отдельные площадки были посвящены тенденции переезда европейцев в Россию, работе в мессенджере МАХ и современному блогингу.

Подробнее о первом дне медиафорума — в фоторепортаже Анны Тягуновой.