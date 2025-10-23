Общество

Миссис Москва-2025 станет специальным гостем конкурса красоты в Пскове

Победительница фестиваля «Миссис Москва-2025» Марина Куклачёва станет специальным гостем 15 сезона конкурса «Миссис Псков», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. Королева красоты вошла в состав жюри конкурса, финал которого состоится 22 ноября в спортивно-развлекательном парке «Простория».

Фото: дирекция конкурса «Миссис Псков»

Организаторы «Миссис Псков» отметили ключевые заслуги и достижения Марины Куклачёвой:

Титул «Миссис Москва-2025»: Победа в одном из самых престижных конкурсов для замужних женщин вывела её общественную деятельность на федеральный уровень;

Реализация благотворительной программы «Семья – мой главный титул»: под руководством Марины Куклачёвой запустили и реализовали цикл мастер-классов и мотивационных встреч для женщин, направленных на укрепление семейных ценностей;

Активная медийность: Марина Куклачёва стала частым гостем на федеральных телеканалах и в глянцевых изданиях, где продвигает идеи осознанного материнства и социальной активности;

Развитие партнёрств с брендами: она заключила успешные коллаборации с российскими брендами в сфере моды и красоты;

Поддержка мужа и династии: публичная деятельность Марины Куклачёвой сочетается с поддержкой супруга, Дмитрия Куклачёва, укрепляя статус семьи Куклачёвых.

«Для меня большая честь из роли участницы перейти в роль члена жюри. Я буду искать не просто внешнюю красоту, а внутреннюю силу и искреннее желание менять мир вокруг себя», - прокомментировала своё участие в псковском фестивале Марина Куклачёва.

В качестве члена жюри Марина Куклачёва будет оценивать участниц по критериям харизмы, интеллекта, чувства стиля и глубины социально значимых проектов.

