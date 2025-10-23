Общество

Определен руководящий состав Совета по молодёжной политике города Пскова при Псковской городской Думе

Первое заседание Совета по молодёжной политике города Пскова при Псковской городской Думе состоялось в четверг, 23 октября. В нём принял участие председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме.

Фото здесь и далее: Псковская городская Дума

В ходе заседания был определен руководящий состав Совета.

Путём голосования был избран председатель совета — им стала Юлия Маринина. Кроме того, члены Совета избрали заместителей председателя Совета, секретаря и помощников.

Совет сформирован на срок полномочий Псковской городской Думы 7 созыва и состоит из 25 человек. Кандидатуры в состав Совета выдвигались депутатами Псковской городской Думы.