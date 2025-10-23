Общество

Рост числа заявлений о банкротстве продолжают фиксировать в Псковской области

В Арбитражный суд Псковской области за 9 месяцев поступило 4 320 исковых заявлений, что на 19,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года - 5 370, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде. При этом наблюдается устойчивый рост количества заявлений о несостоятельности (банкротстве), так в отчетный период поступило 1 722 заявления, что на 15,7% больше, чем за девять месяцев 2024 года - 1 488 заявлений.

Количество рассмотренных дел в отчетном периоде снизилось на 25%, с 5 317 дел до 3 964.

Общее число рассмотренных арбитражным судом дел и заявлений за девять месяцев 2025 года составило 9 940, что на 23,8% меньше, чем за девять месяцев 2024 года - 13 040 дел и заявлений.

Количество отмененных судебных актов вышестоящими инстанциями составляет 9,1% от обжалованных судебных актов и 0,5% от рассмотренных дел и заявлений. За аналогичный период 2024 года эти цифры составляли 10,7% от обжалованных судебных актов и 0,6% от рассмотренных дел и заявлений.

Качество судебных актов за девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года улучшилось на 0,1%.

За соответствующий период среднемесячная нагрузка на одного судью составила 69 дел и заявлений, что ниже аналогичного показателя прошлого года почти на 16% (82).