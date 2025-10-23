Общество

T2 и МТС объединяют салоны

Российский оператор мобильной связи T2 и МТС договорились объединить торговые площади салонов связи для оптимизации операционных затрат и увеличения эффективности дистрибуции. Первая совместная торговая точка открылась в Кирове, далее, согласно планам, количество таких площадей увеличится до 100.

Фото: Т2

Т2 и МТС запускают гибридный формат салонов связи. Суть проекта заключается в объединении торговых площадей салонов для оптимизации использования пространства и расширения присутствия в ключевых локациях с высокой концентрацией целевого трафика. Такой подход является частью стратегии Т2 по трансформации каналов продаж и снижению затрат на содержание розницы.

Первый совместный салон такого формата открылся в одном из торговых центров Кирова. Механика следующая: один из операторов оптимизирует торговую площадь, а другой – арендует ее и открывает собственный салон. Такое сотрудничество позволит сократить капитальные затраты, связанные с поиском новых локаций, организацией торговых точек с нуля и эксплуатацией уже открытых магазинов. Одновременно оба оператора укрепляют свое физическое присутствие в ключевых локациях с высокой проходимостью и большим потенциалом продаж. Т2 направит оптимизированные средства на развитие цифровых каналов и привлечение новых абонентов.

Отбор локаций для совместных салонов проходит по всей России из 600 торговых точек – в воронку попали по 300 с каждой стороны.

«Открытие совместных салонов с МТС – это не просто оптимизация площадей, это шаг в будущее ретейла. Мы переходим от конкуренции к коллаборации, где обе стороны выигрывают: снижаются издержки, растет эффективность, а клиент получает больше возможностей в одном месте. Первый салон в Кирове – это пилот, успешность которого покажет, станет ли гибридная модель новым стандартом в индустрии связи», - подчеркнула заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева.