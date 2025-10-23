Общество

Псковские школьники могут принять участие в проект «Урок цифры» от VK

С 27 октября по 16 ноября VK проведет новый этап всероссийского проекта «Урок цифры» на тему «Видеоплатформа». Школьники узнают, как устроен современный сервис хранения и распространения видео на примере крупнейшей платформы VK Видео. Проект ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

На новом уроке от VK школьники смогут стать частью продуктовой команды VK Видео. Под руководством маскотов VK Видео ребятам предстоит развивать инфраструктуру и дизайн видеоплатформы и адаптировать решения под интересы и потребности аудитории. Участники познакомятся с технологиями, которые отвечают за стабильную работу сервиса и высокую скорость загрузки видео, а также научатся работать с интерфейсами и делать контент привлекательным и удобным для пользователей. Присоединиться к проекту можно по ссылке: https://datalesson.ru/video.

Благодаря интерактивным тренажерам учащиеся смогут примерить на себя роли IT-специалистов, которые создают и развивают современные видеоплатформы. Ребята попробуют свои силы в решении повседневных задач, с которыми сталкиваются разработчики, инженеры машинного обучения, специалисты по информационной безопасности, аналитики, копирайтеры и дизайнеры, чтобы создать удобную платформу для миллионов пользователей.

В «Уроке цифры» могут принять участие школьники с 1 по 11 класс. Для этого на сайте проекта в каталоге необходимо выбрать урок по теме «Видеоплатформа» и уровень сложности: 1 — 4, 5 — 9, 10 — 11 классы. После этого ученики, педагоги и родители получат доступ к материалам и интерактивным тренажерам. Приступить к занятиям можно в любое время: в школе с учителем или дома, самостоятельно либо с родителями.

Официальный старт «Уроку цифры», посвященному видеоплатформам, даст открытая трансляция 27 октября. В ней примут участие генеральный директор VK Видео Марианна Максимовская, генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко, директор по продукту VK Видео Евгений Васильев и другие эксперты. Участники дискуссии раскроют роль современных видеосервисов как важнейшего инструмента не только для развлечения, но и для самореализации и образования молодежи. Присоединиться к трансляции можно тут.