Псковские деревни Новый Опель, Сос и Бабки вошли в перечень самых смешных названий

Псковские деревни Новый Опель, Сос и Бабки вошли в перечень самых смешных названий деревень и сел, рассказали в пресс-службе Росреестра, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий (оператор - ППК «Роскадастр»).

«Происхождение смешных названий сел и деревень всегда связано с историей места. Нередко никто точно не может установить, откуда взялось это название. На мой взгляд, лучше смешное название, чем какое-то иностранное наречие», — высказал мнение в беседе с ТАСС политолог, независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук.

Он добавил, что административно-территориальные единицы можно переименовать — на этот случай предусмотрен специальный 152-ФЗ «О наименовании географических объектов».

«Однако не везде прописан порядок, источники финансирования замены топонимики, поэтому процедура затруднена», — пояснил он.

